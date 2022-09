Hunter x Hunter: Illumi protagonista nel realistico cosplay di siweiperfect

Il manga di Hunter x Hunter dovrà rispondere a molte domande rimaste in sospeso, su tutti che fine hanno fatto moltissimi personaggi dell'opera. Ad ogni modo, il gioiellino di Yoshihiro Togashi tornerà a breve visto il volume 37 che è pronto al debutto in Giappone.

Il ritorno di Hunter x Hunter su Shonen Jump sembra previsto a novembre se consideriamo che attualmente la line-up della rivista è al completo. Proprio in quel mese, infatti, ci saranno aggiornamenti sul catalogo del magazine e, di conseguenza, la serializzazione dell'opera di Togashi sensei potrebbe riprendere proprio in quell'occasione. In ogni caso, l'appuntamento con il volume 37 è fissato al 4 novembre, motivo per cui i lettori dovranno attendere poco più di un mese per conoscere il proseguo della trama.

La community ha ovviamente recepito con entusiasmo alla notizia, motivo per cui sono subito incrementare le manifestazioni di creatività di cui l'ultima a cura di siweiperfect. l'artista cinese, infatti, ha realizzato uno splendido cosplay di Illumi, uno dei personaggi che probabilmente avrà ancora un ruolo in futuro visto che si tratta del fratello e principale 'nemico' di Killua. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla sua interpretazione in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.