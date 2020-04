Hunter x Hunter: un'illustrazione immagina Chrollo Lucilfer nella realtà

Nonostante le continue pause di Yoshihiro Togashi, creatore di Hunter x Hunter, i fan continuano tuttora a supportare l'autore anche con geniali manifestazioni di creatività. Una di esse, tuttavia, tenta di ritrarre nella realtà uno dei personaggi più criptici e affascinanti dell'intera opera.

Togashi sensei, che ha recentemente compiuto 54 anni, è apprezzato in tutto il mondo per la splendida capacità narrativa che ha arricchito Hunter x Hunter di una storia e di un'immaginario mozzafiato. L'opera, infatti, gode di alcuni dei personaggi dalla caratterizzazione straordinaria, permettendo allo spettatore di empatizzare persino con gli antagonisti e di conoscerne le ragioni dietro le loro decisioni.

Tra questi personaggi particolari spicca Chrollo Lucilfer, leader della Brigata Fantasma, le cui reali intenzioni sembrano ancora avvolte da un velo di mistero. Proprio al villain in questione, un certo loisban, ha dedicato una bellissima illustrazione in cui tenta di immaginarlo con un volto più aderente alla realtà. Il risultato in questione, che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, ritrae Chrollo come se fosse sottoposto a una fotografia, con una cura ai dettagli del viso davvero straordinaria.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del manga, siete curiosi di avere novità in merito alla serializzazione di Hunter x Hunter?