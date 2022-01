Hunter x Hunter: un'illustrazione dei protagonisti e Hisoka ricorda la serie ai fan

Da tre anni Hunter x Hunter è in pausa. Prima d'ora, Yoshihiro Togashi non aveva mai saltato così tanti numeri consecutivi, segno anche dell'intercedere del tempo, dei problemi e della situazione che sta affliggendo il Giappone e il resto del mondo. I lettori stanno ancora attendendo, con un misto di speranza e rassegnazione.

Il ritorno di Gon Freecs sulle pagine di Weekly Shonen Jump non sembra più vicino di qualche mese fa, eppure prima o poi Hunter x Hunter dovrà tornare. Tornerà con tutti i personaggi principali dell'ultimo arco narrativo, principalmente Kurapika, Leorio e gli altri candidati alla lotta al trono.

Ci vorrà ancora del tempo, ecco quindi una fan art di Hunter x Hunter che può lenire l'attesa e ricordare come sono i protagonisti principali della storia. K93, un illustratore giapponese, ha portato la sua versione dei quattro protagonisti Gon, Killua, Kurapika e Leorio, tutti all'attacco - anche se l'ultimo leggermente in disparte rispetto ai primi tre - per contrastare Hisoka, il nemico per eccellenza apparso fin dal primo arco narrativo e con la sua gomma già attiva.

Nonostante la lunghissima pausa e le difficoltà nel reperire carta per la stampa, Hunter x Hunter continua a vendere i suoi 30 e oltre volumi in Giappone.