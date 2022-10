Hunter x Hunter: le illustrazioni di Oda, Araki e Ishida per la mostra di Togashi

Yoshihiro Togashi, il creatore di Hunter x Hunter, è uno degli autori più conosciuti al mondo, uno dei pochi veterani rimasti su Weekly Shonen Jump insieme ad Eiichiro Oda. Proprio il papà di ONE PIECE, insieme ad altri celebri mangaka, hanno realizzato delle illustrazioni inedite per supportare il sensei.

Il capitolo 391 ha segnato il ritorno di Hunter x Hunter, lontano dalla serializzazione da ben 4 anni, un evento che anche Shueisha ha voluto supportare in pompa magna organizzando una mostra dedicata proprio a Yoshihiro Togashi. Per l'occasione, la casa editrice ha chiamato un paio di mangaka per realizzare delle illustrazioni da inserire nella manifestazione, alcune delle quali allegate in calce alla notizia.

Si tratta, in particolar modo, delle creazioni di Eiichiro Oda (ONE PIECE), Sui Ishida (Tokyo Ghoul) e Hirohiko Araki (Jojo). Le illustrazioni originali degli autori hanno subito fatto il giro del mondo, complice anche la popolarità degli artisti chiamati da Shueisha per sponsorizzare la mostra.

Prima di salutarvi, non ci resta che rimandarvi agli spoiler del capitolo 392 di Hunter x Hunter che preannunciano il ritorno di un certo personaggio. E voi, invece, cosa ne pensate di queste rappresentazioni grafiche, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.