Hunter x Hunter: illustrazioni, tavole originali e tanto altro nell'evento speciale

Per chi non lo sapesse, Hunter x Hunter è uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump, un vero e proprio fenomeno che ad ogni uscita richiama milioni di lettori da tutto il mondo come pochi altri titoli riescono a fare. Nonostante la serializzazione saltuaria del manga, la popolarità del gioiellino di Yoshihiro Togashi non è mai venuta meno.

Dopo 4 anni lontano dalla rivista di punta di casa Shueisha, finalmente l'autore è tornato con il capitolo 391 di Hunter x Hunter che inizia i preparativi per il grande ritorno di un personaggio. Ad ogni modo, per sponsorizzare la ripresa del manga e omaggiare il sensei, la casa editrice ha preparato nelle ultime settimane una manifestazione in Giappone interamente dedicata alla sua figura e alla sua attuale opera.

In calce alla notizia, infatti, potete dare un'occhiata ad un paio di foto che raccolgono illustrazioni, sketch e le tavole originali del manga. E non è tutto visto che Eiichiro Oda (ONE PIECE), Sui Ishida (Tokyo Ghoul), Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) e Hirohiko Araki (Jojo) parteciperanno rilasciando un commento speciale.

Si tratta di una bellissima iniziativa a cui è possibile accedere già da oggi in Giappone e che durerà fino a gennaio. E voi, invece, cosa ne pensate di questo evento, vi piacerebbe darci un'occhiata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.