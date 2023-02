Hunter x Hunter, informazioni in arrivo? Cosa trapela da Weekly Shonen Jump

Croce e delizia per gli appassionati di manga è Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi arrivato su Weekly Shonen Jump nel 1998 dopo le esperienze con Yu degli Spettri e Level E. Come ben noto, Togashi ha diversi problemi di salute, in particolare legati alla schiena, che negli anni gli hanno impedito di essere costante nella pubblicazione.

Le pause del manga hanno portato una serializzazione incostante con una decina di capitoli pubblicati all'incirca ogni anno, salvo casi particolari come negli ultimi anni. Adesso la situazione è cambiata: dopo l'ultimo giro di capitoli, finito a dicembre 2022, Togashi ha annunciato variazioni nella pubblicazione futura. Non si sa quindi quando tornerà Hunter x Hunter, ma neanche se continuerà su Weekly Shonen Jump.

E proprio dalla rivista dovranno arrivare informazioni ufficiali. Il magazine di casa Shueisha aveva confermato in passato di attendere altre novità nei prossimi mesi, e questo momento sembra essere arrivato. Secondo i primi leak provenienti dalla rivista, sembra che su Weekly Shonen Jump #14 ci saranno informazioni su Hunter x Hunter. Non è ben chiaro a cosa si riferisca, se al medium in generale o al manga, bisognerà quindi soltanto attendere e capire cosa verrà rivelato.

Le informazioni ufficialmente arriveranno il 5 marzo 2023 ma, considerati i numerosi leaker in rete, è probabile che ne sapremo di più già a metà della prossima settimana, tra l'1 e il 2 marzo, forse anche qualche giorno prima se si tratta di qualche informazione di vitale importanza su Hunter x Hunter e il suo manga.