Hunter x Hunter: un intrigante cosplay di Shizuku con aspirapolvere a portata di mano

In Italia da alcuni mesi, Amazon Prime Video e Dynit hanno stretto una collaborazione molto importante per occuparsi degli episodi di Hunter x Hunter in italiano. Finalmente disponibili in versione ufficiale anche nel nostro paese e con il doppiaggio nostrano, la storia si è però fermata in corrispondenza del capitolo 339 del manga.

Il manga sta proseguendo, o meglio dire che è in pausa temporanea, che però sta durando da tantissimo tempo. Nei prossimi mesi questo stop si fermerà dato che Togashi sta lavorando su Hunter x Hunter, mostrando su Twitter le bozze del proprio lavoro e permettendo quindi ai fan di farsi un'idea sul processo e sulle tempistiche di realizzazione di uno dei fumetti più amati del mondo. Ci vorrà tempo però prima che Hunter x Hunter torni su Weekly Shonen Jump.

Nel frattempo si può pregustare l'idea di una nuova sfida a bordo della nave, che vede in azione anche i membri del Genei Ryodan. Il ragno di Quoll Lucifer è alla ricerca di Hisoka in una sfida letale che avrà conseguenze importanti. Ci sarà anche Shizuku con il suo aspirapolvere come in questo cosplay a dare la caccia al mago della gomma che ha messo in grande difficoltà l'organizzazione criminale.

Le foto di Rebecca aiuteranno sicuramente a evadere dall'attesa.