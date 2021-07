Hunter x Hunter in italiano su VVVVID: dal 20 luglio arriva l'anime del 2011 in streaming

Hunter x Hunter è ben noto in Italia per l'anime del 1999 che andò in onda anche sui canali Mediaset. Concluso il primo ciclo di episodi, la storia di Gon risultava comunque pesantemente incompleta ed è per questo che in Giappone partì una seconda serie nel 2011, che si poneva l'obiettivo di adattare molti più volumi del manga di Yoshihiro Togashi.

La serie di Hunter x Hunter iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2014 non fu mai portata in Italia. I 148 episodi dell'anime sono rimasti quindi senza un adattamento ufficiale italiano, almeno fino a oggi. VVVVID ha infatti annunciato che sulla sua piattaforma esordirà Hunter x Hunter dalla prossima settimana.

Con un post su Facebook, VVVVID ha comunicato che il secondo adattamento del manga di Togashi esordirà martedì 20 luglio e che ogni settimana saranno pubblicati quattro episodi. Pur non essendo stato ancora precisato, è presumibile che la trasmissione sarà sottotitolata in italiano e non doppiata. Con quattro episodi a settimana, Hunter x Hunter durerà per ben 37 settimane, quindi fino al primo trimestre del 2022.

Sarà un modo per riapprezzare la voce giapponese scomparsa di Leorio Paladiknight e per riscoprire la storia in attesa del ritorno del manga di Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump.