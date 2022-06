Hunter x Hunter: Killua vi folgorerà nella spettacolare statua di FL Studio

Dopo più di tre anni di pausa, Yoshihiro Togashi è tornato a lavorare, a ritmi piuttosto serrati, al manga di Hunter x Hunter, aggiornando regolarmente i lettori sulla produzione con foto alle bozze e alle tavole in preparazione. In attesa di sapere come proseguirà la storia, gli artisti di FL Studio hanno dedicato una nuova figure a Killua.

Apparentemente un ragazzo appassionato di skateboard e desideroso di vivere in libertà, Killua nasconde in realtà un passato drammaticamente pesante per un dodicenne. Nato in un'illustre famiglia di assassini e mercenari, gli Zoldick, sin da piccolo è stato costretto a sostenere prove disumane, e ad apprendere tecniche estremamente letali. Col passare degli anni, e con l'esperienza accumulata, Killua è in grado di uccidere con rapidità, eleganza e ferocia.

Tuttavia, molte delle sue abilità sono state limitate da suo fratello maggiore Illumi, che gli aveva impianto uno dei suoi aghi nel cervello. Killua ha dimostrato anche di essere un abile utilizzatore del Nen, condividendo con suo padre Silva e suo Nonno Zeno l'appartenenza al gruppo della Trasformazione, ed essendo capace di rendere la sua aura simile a pura elettricità. Ed è proprio questa sua capacità ad essere protagonista della spettacolare figure di FL Studio, che potete vedere in calce.

Disponibile a partire dalla fine del 2022 e l'inizio del 2023, la statua è molto dettagliata, e rappresenta Killua circondato da scosse elettriche. Per chiunque fosse interessato al prodotto, è comunque possibile pre ordinarlo al prezzo di 135 euro.