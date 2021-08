Hunter x Hunter: Killua non è mai stato così reale come nel cosplay di Aran

A causa della saltuaria serializzazione di Hunter x Hunter il futuro dei protagonisti e della storia appare assai incerto. Yoshihiro Togashi, infatti, non dà notizie di sé da ormai diversi anni e attualmente appare difficile stabilire quando il manga tornerà con un nuovo capitolo.

Al momento Weekly Shonen Jump non si è sbilanciata a riguardo e la serie potrebbe tornare nel 2021 quanto non tornare affatto. Ciò che è certo, tuttavia, è che Hunter x Hunter è in pausa da 1000 giorni ed è nel pieno del suo stop più lungo di sempre. Non era mai passato così tanto tempo senza che uscisse un nuovo numero del manga, il tutto tra l'altro senza alcuna apparizione da parte dell'autore.

Ad ogni modo, nonostante ciò, i fan stanno continuando a supportare il franchise con manifestazioni di creatività, in particolar modo grazie ai numerosi cosplay rintracciabili in rete. Uno di questi, a tal proposito, è a cura di Aran, un artista talentuoso che ha dedicato la sua ultima interpretazione personale a Killua Zoldyck, uno dei protagonisti della storia. Il risultato del suo lavoro, apprezzato per la fedeltà al personaggio originale, lo potete apprezzare nel set allegato in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.