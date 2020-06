Hunter x Hunter: Killua e Youpi si scontrano in questa statua da quasi 700 euro

Tra i più famosi franchise che sono riusciti a divenire dei veri punti di riferimento all'interno dell'industria anime/manga, figura anche l'epopea di Hunter x Hunter, un viaggio che ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo grazie al duro lavoro portato alla luce da Yoshihiro Togashi.

La fama e il successo ottenuto, oltre ad aver permesso la realizzazione d'innumerevoli opere a tema pensate per tenere impegnata la fanbase - la quale non ha mai smesso d'elogiare il brand con cosplay e fanart spesso d'altisisma qualità - ha spinto svariate compagnie a lanciarsi nella mischia con la produzione di gadget d'ogni forma e dimensione che potessero catturare l'interesse del pubblico.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Tatsumaki Studio, i quali hanno attirato la luce dei riflettori grazie a un'incredibile statua a tema Hunter x Hunter dedicata a Killua e Youpi. Il lavoro, come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, mette in mostra i nostri due ben noti personaggi intenti a combattere tra loro in una sfida senza pietà, con Killua in particolare che sta sferrando un suo potentissimo attacco. La statua, in scala 1/6 e dal peso di ben 32kg, presenta una grandissima quantità di dettagli e viene venduta al prezzo di 740 dollari, spese di spedizione escluse. Per il momento, la compagnia non ha ancora svelato quando il tutto verrà rilasciato, ma in compenso ha comunicato che i preordini verranno aperti molto presto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che non troppo tempo addietro il pubblico nipponico ha indetto un sondaggio per scoprire i Villain più amati di manga e anime, scontro a cui ha preso parte anche Hunter x Hunter.