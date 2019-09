Hunter x Hunter, quella volta che Kurapika indossò... una gonna!

Di momenti divertenti Hunter x Hunter ne è pieno, grazie a una componente ironica presente ma mai prepotente e fastidiosa. Proprio questa caratteristica è uno dei motivi per il quale il manga di Yoshihiro Togashi viene preso sul serio dalla community, come una storia più intensa e profonda di ciò che presenta.

Nonostante il cuore sia lacerato a seguito del falso annuncio del ritorno di Hunter x Hunter, gli appassionati dell'opera hanno ripreso comunque a ripassare la storia fino ad ora, con il tentativo di recuperare una narrazione complessa e ricca di dettagli importanti. Girovagando tra le pagine del manga, un certo OMPFAN, un fan dell'opera, ha notato che durante la cattura di Chrollo Lucifer Kurapika indossa una gonna, difficilmente individuabile se non da un occhio più attento.

Il che pone maggiormente all'attenzione l'adattamento animato in cui è assente la scena, probabilmente con il fine di rendere il più drammatico, e meno ironico, possibile la cattura del leader della Brigata Fantasma da parte dell'ultimo sopravvissuto del clan Kuruta. Data la difficile identificazione, possiamo dire che il travestimento orchestrato dal sensei sia riuscito perfettamente, nascondendo un simpatico dettaglio a fronte dell'importante arco narrativo. La tavola del manga in questione, inoltre, potete ammirarla in calce alla notizia in modo da poterci lasciare tra i commenti la vostra opinione a riguardo.

E a proposito del manga di Yoshihiro Togashi, quando tornerà secondo voi Hunter x Hunter?