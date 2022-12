Hunter x Hunter: Kurapika muore alla fine dell'arco? Le ipotesi sul Kuruta

Nonostante le varie pause di Togashi intercorse negli ultimi dieci anni, Hunter x Hunter è proseguito. Dopo la lunghissima saga delle Formichimere arrivò la più breve ma comunque significativa saga dell'elezione del presidente degli hunter, che ha poi lasciato spazio a un progetto completamente nuovo.

Si è infatti delineata la saga del continente oscuro, con Beyond Netero alle redini. Tuttavia è stata una fase durata poco e che verrà ripresa più avanti, dato che ora il fulcro è la successione dell'impero di Kakin. Con l'imperatore Nasubi Hui Guo Rou che lascerà il posto a uno dei suoi principi, si è aperta una guerra intestina che a quanto pare è prassi e che coinvolge tutti e quattordici principi di Kakin, obbligati a una lotta mortale dove soltanto chi resterà in vita vincerà il trono.

Kurapika è pienamente coinvolto in questa guerra ed è effettivamente diventato il protagonista di Hunter x Hunter, in attesa del ritorno di Gon che ormai non si vede attivamente da anni. Ma quale sarà il destino di Kurapika alla fine di questa saga? Come ben noto, l'obiettivo del Kuruta è recuperare gli occhi del suo clan e di punire coloro che hanno fatto quel massacro. Di conseguenza, il suo scopo è uccidere la Brigata Fantasma ma anche chi ha acquistato gli occhi, e tra questi c'è il violento principe Tserriednich, probabile avversario finale della saga.

Se da una parte sarà quindi necessario uccidere tutti i membri della Brigata Fantasma, che però dovranno vedersela anche con Hisoka, dall'altra c'è da affrontare il temibile principe che sembra un portento nell'utilizzo del nen. Kurapika sta sfruttando molto il suo potere per tenere in vita il quattordicesimo principe Woble, il neonato coinvolto suo malgrado in questa guerra di successione, e per sopravvivere deve dare fondo a tutte le sue risorse e anche ridursi la vita.

Considerate le condizioni della guerra, è possibile che Kurapika muoia alla fine di questa saga dopo aver affrontato Tserriednich e forse anche Quoll Lucifer. Il peso dell'utilizzo degli occhi rossi potrebbe incidere molto sulla durata della sua vita, insieme alle tecniche che sta usando. Così si chiuderebbe la storia di vendetta di Kurapika che, in punto di morte, potrebbe anche rivedere il suo amico Pairo, per dirgli che il suo viaggio con Gon e gli altri è stato effettivamente divertente e che ne è valsa la pena.