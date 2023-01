Hunter x Hunter, Kurapika e Quoll Lucifer sono uguali? Un parallelo tra i due nemici

Nonostante la pubblicazione a singhiozzo, Yoshihiro Togashi è riuscito a preparare ben 400 capitoli di Hunter x Hunter nel corso degli anni. Ciò vuol dire un grande numero di storie, di personaggi e di eventi, tutti intrecciati tra loro in vari modi. Tra i protagonisti più amati del quartetto iniziale c'è sicuramente Kurapika.

Il membro del clan Kuruta è sempre stato un po' più ombroso e dallo sguardo misterioso rispetto agli altri, e tutto è dovuto al suo cruento passato. Come narrato in un volume speciale di Hunter x Hunter realizzato in occasione del film speciale su Kurapika, Hunter x Hunter: Phantom Rouge, il membro del clan Kuruta faceva parte appunto di questa famiglia speciale, famosa per i suoi occhi rossi, ma decise di abbandonarla per viaggiare per il mondo. Scelta corretta, dato che pochissimo tempo dopo, la Brigata Fantasma fece razzia del villaggio uccidendo tutti, evento che porta a una delle faide più importanti e presenti attualmente in Hunter x Hunter.

E il suo avversario? A decidere lo sterminio del clan Kuruta è stato senza dubbio Quoll Lucifer, testa del ragno, un'organizzazione nata nei bassifondi della città di Meteor. Come si è visto di recente nel manga, gli esordi della Brigata Fantasma sono stati macchiati dal sangue. Nel recente flashback, si è visto un giovane Quoll con espressioni di vario genere, e anche la sua crescita. Un fan ha deciso così di prendere alcune immagini e di creare un parallelo tra Kurapika e Quoll, che sembrano molto simili nel tweet in basso. L'immagine li paragona sia da ragazzini che da adolescenti e poi adulti, due nemici in Hunter x Hunter che potrebbero scontrarsi a breve.