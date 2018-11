Hunter x Hunter: Last Mission arriverà nei cinema statunitensi a gennaio

Il secondo lungometraggio dedicato alla saga creata da Yoshihiro Togashi, intitolato Hunter x Hunter: Last Mission, arriverà nei cinema statunitensi il prossimo gennaio, lo annuncia ufficialmente VIZ Media tramite un post su Twitter.

Gli appassionati della serie Hunter x Hunter stanno vivendo uno dei rari periodi felici che si intervallano alle lunghe pause che l'autore, Yoshihiro Togashi, è costretto a prendersi dalla pubblicazione del manga per ragioni di salute. E la situazione sembra destinata a migliorare ulteriormente, sopratutto per il pubblico americano, che vedrà presto arrivare nelle proprie sale cinematografiche la seconda pellicola dedicata alla saga.

Tramite un post su Twitter infatti, VIZ Media ha annunciato che il lungometraggio animato intitolato Hunter x Hunter: Last Mission arriverà nei cinema americani il prossimo gennaio 2019, con i biglietti che saranno disponibili per l'acquisto già dal mese di dicembre di quest'anno. In realtà si tratta di un ritorno, visto che il film, uscito in patria nel 2013, è già sbarcato una volta nel Nord America nel 2014. Il fatto che si sia deciso di riproporlo è comunque una grande notizia per i fan, anche se solo per un periodo di tempo limitato.

Il distributore VIZ Media descrive la pellicola come segue:

"Il torneo Battle Olympia all'Arena Celeste sta per iniziare, ma un amico terrificante pone fine ai festeggiamenti. Gon e Killua dovranno sconfiggere The Shadow prima che altri Hunter cadano!"

Che sia una possibile prefigurazione dell'arrivo in Italia?

Hunter × Hunter è un manga creato nel 1998 da Yoshihiro Togashi ed è serializzato in Giappone sul settimanale Shōnen Jump, dove ha da poco raggiunto il capitolo 388. La serie ha ricevuto due adattamenti animati, uno, l'ultimo del 2011, non è ancora arrivato in Italia e si è concluso con l'episodio 148. Il manga è edito in Italia da Planet Manga ed è arrivato alla pubblicazione del volume numero 35.