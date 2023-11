Hunter x Hunter: la letale preghiera di Netero nella figure di PG Studio

Isaac Netero, Hunter leggendario e presidente dell’associazione dei cacciatori nella serie Hunter x Hunter, è stato uno dei protagonisti dell’arco narrativo delle Formichimere, ad oggi uno dei più rilevanti dell’intera opera. Volgendo uno sguardo al passato, e allo scontro più emozionante di Netero, PG Studio ha presentato una nuova statua.

Introdotto nel capitolo 12 come un anziano Hunter che si diverte a testare le abilità dei nuovi aspiranti cacciatori, Isaac Netero sorprende i lettori come i protagonisti, Gon e Killua, con la sua impressionante agilità nonostante l’età avanzata, e molti capitoli dopo, dimostrerà di essere semplicemente uno degli uomini più potenti dell’intera opera, fronteggiando il re delle Formichimere in persona, Meruem.

Se la saga delle Formichimere è stata fondamentale per la crescita e lo sviluppo di Gon e Killua, dato che hanno raggiunto entrambi il massimo del loro potenziale, superando pericolosamente i rispettivi limiti, è stata anche il momento in cui Netero ha dimostrato le sue straordinarie capacità, risultato di allenamento costante volto a migliorarsi ogni giorno. Esperto artista marziale, Netero è stato infatti in grado di scatenare la sua tecnica più potente contro Meruem, la Hyakushiki Kannon, o stile centenario di Buddha, evocando un’enorme statua con decine di braccia pronte a colpire al suo comando l’avversario.

Una scena epica, rappresentata da Togashi in una magnifica tavola, che PG Studio ha voluto riproporre attraverso la figure che potete vedere in fondo alla pagina. Alta circa 43 centimetri, e piuttosto dettagliata, per quanto riguarda sia il design del presidente Hunter sia la statua. Anticipando anche l’arrivo sul mercato della statua ritraente Meruem, lo studio ha confermato il lancio sul mercato di Netero tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, aprendo anche le prenotazioni a 260 euro a unità.

Prima di salutarci, ecco 10 cose che forse non sapete su Togashi, e come Hunter x Hunter ha riscritto le caratteristiche dello shonen.