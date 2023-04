Hunter x Hunter: il maestro Togashi vi consiglia questo romanzo horror

Mentre resta incerto il futuro di Hunter x Hunter, di cui ancora non è stata stabilita una cadenza precisa o il passaggio ad una rivista diversa da Weekly Shonen Jump, l’autore, Yoshihiro Togashi ha sorpreso i fan consigliando sui social un romanzo horror, dai toni inquietanti, piuttosto lontani da quanto visto nell’avventura di Gon e compagni.

Da alcuni mesi ormai il mangaka è diventato molto attivo sui social, dove condivide spesso aggiornamenti sul suo lavoro, discutendo a volte anche di interessi al di fuori dell’industria dei manga. Stavolta, infatti, il maestro ha elogiato il lavoro svolto da Yumeaki Hirayama nel suo ultimo romanzo, The Story of What I Did to the Pelicans in the Park. “È come un incubo che vivi mentre ti stai svegliando. Mi riferisco alle opere di Hirayama. Dal momento che il mio cervello visualizza in maniera naturale le parole stampate come se stessi guardando un film, posso dire di vivere visualmente i romanzi”, così Togashi ha iniziato a descrivere la propria esperienza col libro.

“Ci sono alcuni elementi in questo libro che mi hanno portato a visualizzarli, come la stravaganza di alcuni personaggi, o parole del tutto inaspettate che non avrei mai pensato di inserire in certi punti della narrazione. Dovreste leggere questo romanzo, è un’esperienza unica, impossibile da sostituire”. Opinioni accompagnate, come potete vedere nel post in calce, da un ritratto di Hisoka, uno dei personaggi più inquietanti e potenti dell’universo degli Hunter.

Per concludere, ecco quale sarà il prossimo principe a morire nel manga di Hunter x Hunter, e vi lasciamo alla spiegazione del titolo di Hunter x Hunter.