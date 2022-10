Hunter x Hunter: il manga raggiunge un importante traguardo prima del ritorno

Manca davvero poco al ritorno effettivo del manga di Hunter x Hunter con i nuovi capitoli, e tramite i continui aggiornamenti condivisi sui social dall’autore, Yoshihiro Togashi, i fan stanno già celebrando in anteprima un importante traguardo per l’avventura di Gon Freecss nel pericoloso mondo degli Hunter, vediamo di cosa si tratta.

Il 23 ottobre 2022 su MangaPlus debutterà il capitolo 391 di Hunter x Hunter, dopo più di tre anni e mezzo di pausa dovuta alle condizioni di salute del mangaka, ma grazie alle immagini condivise da Togashi stesso sui social, dietro le quinte la storia sembra aver già raggiunto il 400esimo capitolo, un risultato piuttosto importante sia per l’atteso ritorno della serie, sia per la cifra in sé.

La casa editrice Shueisha e gli editor della serie non hanno specificato se la pubblicazione dei nuovi capitoli avverrà con regolarità, ma per il momento è chiaro che Togashi e i suoi assistenti hanno preparato almeno dieci capitoli, ed è stata già presentata ai lettori la cover del tankobon 37, dedicata a Morena Prudo, leader della famiglia Heil-Ly.

