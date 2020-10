Hunter x Hunter: il manga di Togashi potrebbe tornare nelle prossime settimane

La serie Hunter x Hunter è in pausa da più di due anni, e in questo arco di tempo l'autore Yoshihiro Togashi non si è pronunciato su una data precisa per il seguito delle avventure di Gon e compagni, ma stando a quanto annunciato nell'ultimo numero della celebre rivista Weekly Shonen Jump, la prossima settimana saranno rivelate nuove informazioni.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso dall'utente @HxHStuff su Twitter, un trafiletto di WSJ 45 avrebbe confermato che nella prossima uscita, prevista per venerdì 16 ottobre, ci saranno notizie riguardanti nuovi articoli per il merchandise della serie, e su un non meglio specificato "altro", che ha immediatamente fatto pensare ad un possibile ritorno nel fantastico e pericoloso mondo degli Hunter.

Nonostante molti appassionati dell'opera si siano ormai arresi all'irregolare ritmo produttivo del mangaka, che supera ogni settimana il suo record negativo di volumi di WSJ senza un capitolo di Hunter x Hunter, alcuni tendono ad essere ottimisti, e sperano davvero di poter tornare a seguire la storia creata da Togashi.

Ricordiamo che di recente è stato fatto un calcolo di quanti capitoli avrebbe il manga se non fosse mai entrato in pausa, e vi lasciamo ad una splendida statua da collezione di Gon vs Hisoka.