E se Hunter x Hunter mettesse Gon da parte? Una fanart immagina la sua nuova vita

È difficile ipotizzare cosa accadrà in Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashi ha imbastito una enorme saga dal nulla con le solite tantissime ramificazioni difficili da sciogliere. Ormai tutti i personaggi sembrano essere coinvolti in queste nuove macchinazioni che porteranno alcuni di loro al Continente Oscuro.

Eppure sembra quasi non esserci spazio per Gon. Dopo essere praticamente risorto grazie ai poteri di Alluka, Gon si è ritrovato senza Nen e impossibilitato a partecipare al nuovo arco narrativo di Hunter x Hunter. Il protagonista effettivo è praticamente scomparso, essendo comparso in solo un paio di vignette dal 2013 in poi.

E se non dovesse raggiungere Kurapika e Leorio sul Continente Oscuro? Un fan prova a dare una risposta alla futura vita di Gon. L'utente Twitter noto col nome di K93 ha preparato una illustrazione dove si vede Gon in un negozio di giocattoli a fare compagnia a Killua e alla sorellina Alluka. La ragazzina sembra divertirsi tanto mentre il fratello e il suo amico la portano a spasso per vedere il mondo.

Facendo attenzione, si possono notare tanti easter egg inseriti nell'illustrazione di K93, come un piccolo Yuei da Yu Yu Hakusho, l'avatar a forma di cane che usa Togashi per impersonarsi nei commenti e Kurapika sorridente ma con una specie di ombra sulla bocca che gli dà un'espressione più inquietante. Pensate che Gon farà questa vita d'ora in poi in Hunter x Hunter o troverà il modo per raggiungere i suoi amici sul Continente Oscuro?