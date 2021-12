Hunter x Hunter: il micidiale Nen di Netero in questa figure dettagliatissima da 1000 euro

La saga di Hunter x Hunter non ha mai peccato di colpi di scena e battaglie emozionanti che hanno fatto dell'elemento strategico e razionale il proprio punto di forza. Yoshihiro Togashi, infatti, non si è limitato a scrivere e disegnare combattimenti appaganti a livello visivo, bensì ad arricchirli con strategie e piani ben architettati.

La capacità narrativa del sensei ha permesso ad Hunter x Hunter di diventare un vero e proprio fenomeno che, nonostante la serializzazione irregolare, continua a vendere sempre più copie. Il manga è ancora nella sua pausa più lunga di sempre e tuttora non ci sono segnali di una possibile ripartenza nel prossimo futuro.

L'enorme community legata alla serie ha garantito tuttavia un florido successo della saga anche in termini di merchandising, basti pensare ai numerosi modellini in scala che escono saltuariamente. L'ultimo dei quali, a tal proposito, è a cura di ThreeArtisan che ha realizzato un concept design con la micidiale abilità di Netero. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è arricchita da una maniacale attenzione ai dettagli che lievita tuttavia il prezzo a poco meno di 1000 euro. La consegna si farà però attendere in quanto la spedizione è attesa non prima del secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.