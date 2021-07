Hunter x Hunter è il miglior shonen di sempre? Parliamone!

Lanciato il 3 marzo 1998 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Hunter x Hunter è considerato uno dei migliori shonen di sempre, se non il migliore. Ma per quale ragione l'opera di Yoshihiro Togashi è tanto amata dal pubblico? Quali sono i suoi veri punti di forza? Ne abbiamo parlato in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro nuovo approfondimento, dove discutiamo nel dettaglio della serie che ha fatto innamorare milioni di lettori e spettatori. Hunter x Hunter del resto è sempre stata ritenuta come una delle capostipiti delle serie battle shonen, e se non fosse per le interruzioni fin troppo frequenti sarebbe anche una delle serie più seguite al mondo.

Come spiegato nel video, uno dei principali punti di forza dell'opera è senza dubbio il world building, con ambientazioni varie, curate e interconnesse, ma non mancano all'appello una grande storia, dei personaggi curati e una direzione superba, con l'autore che non ha paura di mettere da parte i protagonisti per intere saghe, in modo da dare più spazio a villain e personaggi secondari. Un'attenzione ai dettagli che pochi altri autori possono vantare, e per cui Togashi è diventato celebre.

E voi cosa ne pensate? Siete fan di Hunter x Hunter? Guardate il video e fateci sapere la vostra nei commenti!