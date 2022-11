Hunter x Hunter, tutte le modifiche del volume 37: Tserriednich e la famosa pagina-romanzo

Durante la pubblicazione in capitoli, i mangaka spesso non disegnano le tavole come vorrebbero per motivi di tempo. Talvolta ci sono distrazioni o errori anche importanti che però vengono corretti durante la versione volume. E questo in Hunter x Hunter succede parecchio, specialmente durante i capitoli finali di un ciclo di pubblicazione.

Togashi però, nel lungo frangente che separa un volume e l'altro, si adopera per ridisegnare certe vignette o anche pagine intere. La pagina Twitter HxH Source ha raccolto tutte queste modifiche, mettendo a paragone le pagine da volume pubblicate quattro anni fa e quelle inserite nel nuovo volume pubblicato di recente in Giappone.

Il volume 37 di Hunter x Hunter ha i capitoli dal 381 al 390, quindi i capitoli con la presentazione delle malefiche incarnazioni di nen di Tserriednich, il quarto principe di Kakin, che sono state completamente riviste sul settore della colorazione, passando da un bianco candido a una serie di ombreggiature. Ci sono anche i famosi capitoli con i wall of text, tante scritte quasi da romanzo su tante vignette completamente bianche. In realtà queste ultime dovevano avere degli sfondi, in ogni caso comunque in gran parte coperti dalle scritte.

Si nota tuttavia la differenza, a partire dal tweet in basso. Cliccandoci sopra si apre il topic con tutte le pagine e i confronti, che sono davvero tanti.