Da Hunter x Hunter a My Hero Academia, cosa guardano i fan anime durante la quarantena?

Con il passare degli anni l'industria degli anime ha raggiunto proporzioni colossali, tanto da guadagnarsi addirittura un giorno di festa. Lo scorso 15 aprile infatti, i fan dell'animazione giapponese hanno festeggiato il cosiddetto Anime Day, condividendo sui social le loro serie preferite da guardare durante il lockdown.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al tweet che ha aperto la discussione, in cui la giornalista statunitense TheBlerdGurl ha scritto: "Buon #NationalAnimeDay a tutti! Qual è quella serie anime che potete riguardare più e più volte senza che riesca ad annoiarvi? La mia è Ghost in the Shell: SAC". Come potete vedere in basso, centianaia di fan si sono riversati sul social per esprimere la propria opinione.

L'attuale periodo di quarantena rappresenta un'ottima occasione per recuperare alcuni dei grandi classici dell'animazione giapponese e, come sempre, tra i titoli più consigliati figurano Fullmetal Alchemist Brotherhood, Hunter x Hunter, Cowboy Bebop e il recente capolavoro di Studio Bones My Hero Academia.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra serie preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa da leggere invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra lista di manga da recuperare durante il lockdown.