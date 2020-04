Hunter x Hunter, Naruto, Death Note: chi sono i migliori villain di sempre secondo i fan?

Vi è mai successo di empatizzare col cattivo di un anime a tal punto da chiedervi cosa ci fosse di sbagliato in ciò che faceva e di non saper chi tifare fra i buoni dell'opera e la presunta minaccia malvagia? Se anche a voi è capitato di versare delle lacrime per tali personaggi preparatevi a partire su un treno carico di feels.

Molte delle opere animate moderne presentano un fil rouge, l'empatizzazione con il villain di turno. Ciò che a molte serie del passato mancava era infatti una profonda caratterizzazione dei cattivi dell'opera. Spesso il rivale era malvagio perché così era nato e i buoni dovevano stagliarsi nettamente sopra ogni male per principio, mentre oggi abbiamo la fortuna di assistere alla scrittura di protagonisti corrotti e antagonisti di spessore dal passato tormentato o dai fini che giustificano i mezzi. Per esempio, recentemente abbiamo imparato come creare un cattivo secondo Hiroiko Araki.

Su twitter pochi giorni fa si è aperto un dibattito in merito per stabilire chi fosse il miglior villain di sempre e badate bene, non si intende il più forte o il più bello esteticamente. Ciò che si vuole stabilire è l'antagonista dalle motivazioni più credibili, quello che ha fatto commuovere gli spettatori per i suoi gesti o parole inaspettate, insomma quello che ha causato un forte trasporto emotivo.

Kira in Death Note sarà pure un narcisista e spietato assassino ma come si fa a non capire le motivazioni del suo gesto. Tsukasa in Dr Stone sarà pure pericoloso e potenzialmente un assassino, ma le sue motivazioni non sono forse nobili? Vogliamo forse parlare di Lelouch e del finale di Code Geass? A volte non c'è neanche bisogno di chissà che virtuose intenzioni, bastano piccoli gesti come Meruem di Hunter x Hunter per rimanere nel cuore degli appassionati.

In calce alla notizia troverete una carrellata di villain scelti da noi. Siete d'accordo con la nostra lista? Fateci sapere quali sono i cattivi che vi hanno fatto più emozionare. Se siete interessati date un'occhiata a quelli che sono i migliori anime di sempre secondo i fan.