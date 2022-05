Hunter x Hunter: nascono le prime teorie con le nuove pagine, cosa significano?

I malanni alla schiena che hanno afflitto Yoshihiro Togashi, e quindi la pubblicazione di Hunter x Hunter, sembrano essere stati risolti, almeno temporaneamente. Infatti nei prossimi mesi, non è ancora ben chiaro quando e per quanto, il manga dovrebbe tornare alla pubblicazione su Weekly Shonen Jump.

Il debutto su Twitter di Togashi è stato accompagnato da un'acclamazione che ha portato il mangaka a essere il più seguito su Twitter. In tutta risposta, lui sta pubblicando una pagina la giorno per mostrare i suoi progressi. Da alcune immagini pubblicati si può provare già a desumere qualcosa, facendo nascere delle teorie spoiler su Hunter x Hunter.

Secondo le dichiarazioni del mangaka, al momento si sta occupando di Hunter x Hunter 397, dato che gli mancano quattro storyboard per arrivare al fatidico numero di 10 capitoli preparati per la pubblicazione. Quindi dal prossimo paragrafo si potrebbe parlare degli spoiler di Hunter x Hunter 397, pertanto evitate di proseguire la lettura se non volete anticipazioni di alcun tipo.

Come si intravede nelle foto tratte dai tweet in basso, sono disegnati alcuni alberi. Cosa significa? Sulla nave dove si trovano Kurapika e i candidati al trono non dovrebbero esserci ambienti del genere. Ciò può voler dire che si cambierà scenario: o arriveranno tutti al finto Continente Oscuro, oppure si potrebbe tornare temporaneamente a Gon o Killua, che si trovano in una foresta.

Tutto questo a meno che l'abilità di uno dei personaggi presenti sulla nave non sia in grado di creare una folta foresta, magari per prepararselo come terreno di battaglia. E voi cosa pensate accadrà nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter?