Hunter X Hunter: il nendoroid di Killua Zoldyck si mostra in alcune immagini

Nel corso della giornata odierna, la pagina Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - di un nuovo nendoroid a tema Hunter X Hunter, apprezzato manga realizzato da Yoshihiro Togashi, e specificatamente dedicato a Killua Zoldyck, coprotagonista della serie e miglior amico di Gon Freecss.

Hunter × Hunter è un manga creato nel 1998 da Yoshihiro Togashi, autore famoso per aver creato anche Yu degli spettri, serializzato in Giappone sul settimanale Shōnen Jump. Il grande successo riscosso dall'opera ha successivamente portato alla nascita di una trasposizione anime da 62 episodi realizzata da Nippon Animation per Fuji TV dal 1999 al 2001. Oltre alla serie regolare, sono state prodotte anche tre serie OAV tra il 2002 ed il 2004 per un totale di 30 episodi.

Inoltre, dal 2 ottobre 2011 al 24 settembre 2014 è andata in onda in Giappone una nuova serie anime realizzata da Madhouse. Questa nuova serie rappresenta a tutti gli effetti un remake più fedele al manga e gode di un nuovo cast di doppiatori. Inoltre, a partire dall'episodio numero 76, la serie ha iniziato a trattare storie successive a quelle del manga. Questa nuova serie animata è inedita in Italia e non è mai stata doppiata in Italiano.

Proprio nel corso di queste ultime settimane è stato inoltre mostrato un disegno a tema Sailor Moon realizzato da Yoshihiro Togashi, il tutto a rimarcare l'apprezzamento che l'uomo prova per la creatura di Naoko Takeuchi. Inoltre, giusto recentemente è stato presentato il nuovo nendoroid dedicato a Gon Freeccs.