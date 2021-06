Hunter x Hunter: Netero e Meruem si affrontano in un maestoso diorama da 1350 euro

Uno degli archi narrativi più longevi ed emozionanti della serie Hunter x Hunter è legato alle Formichimere, creature molto pericolose guidate dallo stratega Meruem. Il giovane Re si è rivelato anche un combattente a dir poco formidabile, capace di mettere in difficoltà persino Isaac Netero, presidente dell’Associazione Hunter.

Per ricordare una delle sequenze di combattimento più spettacolari del manga firmato da Yoshihiro Togashi, resa alla perfezione anche nell’anime prodotto dallo studio Madhouse, durante lo Shanghai Wonder Festival 2021 è stata mostrata la magnifica statua con protagonisti Netero e Meruem, che potete vedere nelle immagini in calce. Realizzata da Figurama per la linea Elite Fandom, la figure è in scala 1:6, per un’altezza di circa 76 centimetri.

Si tratta di un pezzo da collezione originariamente annunciato nel 2019, e che nonostante il prezzo proibitivo, che oscillava tra i 1350 e i 1400 dollari, è risultato esaurito a pochi giorni dalla pubblicazione. Scolpita in resina con parti traslucide, la resa dei modelli dei personaggi e dei dettagli appare perfettamente in linea con quanto visto nella serie. Ad aumentare il valore complessivo del prodotto c’è una concept art del concept artist Jarold Sng, due teste alternative per Netero, e naturalmente il certificato di autenticità firmato da Shanab, CEO di Figurama Collections e dallo scultore Keita Okada, dove è riportato anche il numero del prodotto rispetto ai 1200 pezzi creati.

