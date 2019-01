Hunter x Hunter? No, è la sigla di The Promised Neverland!

The Promised Neverland è andato in onda da pochi giorni ma già si sta affermando come nuovo successo stagionale, con un solo episodio trasmesso in TV e simulcast in tutto il mondo. Intanto, alcuni fan si stanno divertendo con una delle sigle del nuovo anime targato Shonen Jump.

Per tutti coloro che hanno già visto l'episodio di The Promised Neverland, dopo il primo minuto parte l'opening preparata dagli UVERworld, "Touch Off". Però non tutti i fan sono d'accordo con questa versione: infatti, come potete vedere dai tweet in calce, gli utenti PANDAMAN e Aquarius hanno deciso di usare le immagini della video del nuovo anime e sovrapporre canzoni di serie estremamente famose.

Il primo, PANDAMAN, ha deciso di riadattare il video usando la famosa prima opening di Hunter x Hunter, serie del 2011, "Departure" cantata da Masatoshi Ono. C'è da dire che la sigla calza molto, sia col ritmo che con le azioni, anche se potrebbe essere meno cupa del necessario. Il secondo fan Aquarius, invece, ha deciso di utilizzare la famosissima "Again" di Yui, prima opening di Fullmetal Alchemist: Brotherhood. E voi quale versione preferite, la canzone originale degli UVERworld o queste due nuove versioni fanmade?