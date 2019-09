Hunter x Hunter, la nuova collaborazione con Bandai dà vita a bellissimi orologi!

Il franchise di Hunter x Hunter, nonostante le innumerevoli pause del suo autore, è ancora incredibilmente solido e florido, grazie al costante e continuo supporto da parte degli appassionati. Inevitabilmente, l'insieme di questi fattori permette anche alle aziende di creare alcune collaborazioni davvero interessanti.

Non solo cafè dedicati al mondo di Hunter x Hunter, ma anche una nuova linea di orologi da polso tutta secondo l'immagine di Yoshihiro Togashi. La collaborazione in questione, nata grazie al colosso nipponico Bandai, ha dato vita agli accessori che potete ammirare in cima alla pagina. I preordini saranno disponibili fino al 31 ottobre, termine dopo la quale avverrà la spedizione.

Il prezzo degli orologi è di circa 165 euro cadauno (19.800 yen), una cifra abbordabile e decisamente al di sotto di tanti altri accessori simili ma di marca diversa. Inoltre, per i più fortunati, gli utenti Premium avranno l'opportunità di potersi accaparrare il bellissimo orologio da polso dorato di Netero. Maggiori dettagli e il link all'acquisto potete trovarli in fondo alla pagina, nella fonte della notizia. La spedizione è confermata anche per l'estero, dunque con la possibilità, salvo spese di spedizione, di poter acquistare il prodotto anche nel nostro Paese.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa incredibile collaborazione tra Hunter x Hunter e il colosso Bandai? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.