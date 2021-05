Da Hunter x Hunter a ONE PIECE: quanti anni hanno gli autori di Weekly Shonen Jump?

Il mestiere di mangaka è una professione che non ha età, ma ruota tutto attorno alla capacità dell'autore di saper muovere la matita con velocità e nel rispetto delle scadenze e della narrazione. Le firme di Weekly Shonen Jump, in particolare, devono fare i conti con il peso di una serializzazione settimanale.

Realizzare un manga con cadenza settimanale è un'impresa non da poco per chiunque, nemmeno per i mangaka più talentuosi dal momento che la stessa routine lavorativa di Eiichiro Oda potrebbe persino farvi storcere il naso sulla salute fisica del papà di ONE PIECE. Ma non era il solo a mettere da parte la famiglia o le ore di sonno per dedicarsi al lavoro, lo sa bene Masashi Kishimoto, il genio dietro a Naruto.

Ma ore di lavoro a parte, la rivista di punta di Shueisha, Weekly Shonen Jump, accompagna al suo seguito autori dalle più svariate età. Attualmente, infatti, il maestro più "anziano" del magazine è Yoshihiro Togashi, il creatore di Hunter x Hunter, con i suoi 55 anni. Ad ogni modo, la classifica completa per anzianità qui segue:

55, Togashi (Hunter x Hunter);

49, Boichi (Dr. Stone);

47, Kenta Shinohara (Witch Watch);

46, Eiichiro Oda (One Piece);

45, Riichiro Inagaki (Dr. Stone);

42, Yusei Matsui (The Elusive Samurai);

41, Kentaro Yabuki (Ayakashi Triangle);

36, Yuuki Tabata (Black Clover);

34, Kohei Horikoshi ( My Hero Academia );

); 33, Yoshifumi Totsuka (Undead Unluck);

29, Gege Akutami ( Jujutsu Kaisen );

); 27, Yuto Suzuki (SAKAMOTO DAYS);

26, Kouji Miura (Blue Box)

