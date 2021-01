Da Hunter x Hunter a One Piece: ecco quali manga i fan vorrebbero finire prima di morire

Quante volte, scherzosamente, avete sperato di poter leggere il finale di Hunter x Hunter e Berserk prima di morire? Sembra che un celebre portale nipponico abbia davvero posto la domanda ai suoi lettori e la risposta potrebbe stupirvi. Ecco dunque la top 10 dei manga che i fan sperano di finire prima di passare a miglior vita.

A breve uscirà il nuovo capitolo di Berserk, opera la cui serializzazione procede così a rilento che ancora troppe sono le domande a cui il sensei Kentaro Miura deve dare una risposta. Eppure, Berserk non è che al settimo posto nella top 10 stilata dai ragazzi di Futabanet, un celebre portale nipponico. Sono tante le serie che proseguono a rilento, alcune delle quali a causa della grande mole di numeri che caratterizzano l'opera, basti pensare a ONE PIECE che recentemente ha raggiunto il capitolo 1000. Ad ogni modo, la classifica in questione qui segue:

Alla decima posizione, con l'1,5% dei voti, Hajime no Hippo;

Segue, al nono posto, Kingdom con il 2% di voti;

8°: Kobo Chan, con il 3,5%;

Al settimo posto, come citato in precedenza, Berserk, con poco più del 3,5%;

6°: Le Bizzarre Avventure di Jojo , con il 4% di voti;

, con il 4% di voti; 5°: con mezzo punto percentuale in più rispetto al manga di Hirohiko Araki, Golgo 13;

Alla quarta posizione Glass Mask con il 5%

Si alzano le percentuali con la medaglia di bronzo, con il 9% di voti, che va ad Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi ;

; Al secondo posto ONE PIECE , con il 14,5%;

, con il 14,5%; Medaglia d'oro per Detective Conan che trionfa con il 31% dei voti totali;

E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica, vi trovate d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.