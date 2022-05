Hunter x Hunter: una nuova pagina nella foto caricata su Twitter, di che si tratta?

A conti fatti, Hunter x Hunter è ancora in pausa, quella lunghissima che dura da tre anni. Risale al 2018 l'ultimo capitolo pubblicato da Yoshihiro Togashi su Weekly Shonen Jump, un tempo che fino ad ora non era mai stato riscontrato, dato che al massimo l'autore si era bloccato per poco più di un anno.

Eppure il mondo di Hunter x Hunter è in fermento, con gli appassionati che stanno drizzando le orecchie a causa di un nuovo account spuntato su Twitter all'improvviso riconducibile a Yoshihiro Togashi. Sono stati in tanti a seguirlo, anche persone della redazione di Shueisha e colleghi mangaka, che anche loro non vedono l'ora di tornare a leggere cosa faranno Kurapika e gli altri sulla nave destinata al Continente Oscuro.

Intanto Togashi si sta facendo catturare da Twitter e sta caricando un'immagine al giorno. Dopo un'immagine con un 6, una con un albero e un'altra con un 7 in un angolo, adesso è arrivato il turno di una pagina di Hunter x Hunter con un 8. È molto probabile che questo non sia il numero del capitolo bensì il numero di pagina, pertanto l'autore dovrebbe star lavorando allo storyboard del capitolo 396 ed è arrivato quasi a metà.

Non è detto che Togashi stia procedendo con il ritmo di una pagina al giorno, che significherebbe un'attesa lunga ancora tanti mesi prima del ritorno della serializzazione. Ma cosa c'è nella foto? Si intravede ben poco, ovviamente, ma c'è un balloon con un "Doshi", un'onomatopea che indica un oggetto - o un corpo - pesante che cade, un tonfo. C'è quindi poco da ottenere per fare una teoria spoiler sui prossimi capitoli di Hunter x Hunter.