Hunter x Hunter, la prima pagina rivelata, ma quanti capitoli avrà e quando? La risposta

Su Weekly Shonen Jump è difficile prendersi pause lunghe, con la redazione che ha concesso questa virtù a pochissimi mangaka. Yoshihiro Togashi è uno di questi, ed è ormai ben noto per le lunghe pause di Hunter x Hunter. Sono tantissimi anni che il manga è in pausa, ed è alle prese con lo stop più lungo di sempre.

Tutto ciò sta per cambiare dato che, a sorpresa, l'autore si è iscritto su Twitter. Come se non bastasse, il primo post è stato un annuncio che rivela di star lavorando agli storyboard, un tweet che ha rinvigorito i fan di Hunter x Hunter. Nelle scorse ore ha tra l'altro pubblicato una nuova immagine di un capitolo di Hunter x Hunter che sta preparando. Come si può osservare nel tweet in basso, semplicemente ha raffigurato un albero, in modo tale da non rivelare troppo della storia, anche se già da questo elemento gli appassionati più accaniti della serie possono iniziare a trarre qualche conclusione.

Ma quanti capitoli avrà Hunter x Hunter questa volta? E quando uscirà? A dare la risposta stavolta non ci pensa l'account di Togashi, bensì un suo collaboratore, che ha iniziato a seguirlo su Twitter negli scorsi giorni. Secondo questa persona, l'autore tornerà a pubblicare su Weekly Shonen Jump non appena avrà 10 storyboard pronti. Dato che il mangaka è giunto al sesto, ci vorrà ancora un po' prima di vederlo in azione. E, dato il numero, è probabile che anche questa volta sarà una pubblicazione di soli dieci capitoli prima che ritorni in pausa a tempo indeterminato.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Hunter x Hunter?