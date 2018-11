Hunter x Hunter, un particolare cosplay di Gon ha attirato l'attenzione dei fan

I disegni dei personaggi dell'anime e del manga di Hunter x Hunter, opera di Yoshihiro Togashi, hanno i tratti incisivi e d'impatto, a tal punto da rendere distinguibili i vari soggetti e le abilità l'uno dall'altro.

Una di queste è certamente la tecnica "Transcension" di Gon Freecss della serie Hunter x Hunter. Questa è riconoscibile a tal punto che il cosplay di tale personaggio è diventato, secondo alcuni fan, virale dopo essere stato visto per caso aggirarsi per le strade giapponesi, durante uno special televisivo.

Come mostrato da un utente su Twitter, SmSS (@SmSS3101), e in un video postato su YouTube dall'utente @atelier?vs, è stato avvistato tra le strade del quartiere di Shibuya un cosplayer, decisamente coraggioso, nei panni di Gon e il risultato sono sicuramente divertente. Il cosplay sembra attirare l'attenzione, come si può ben notare nel filmato al minuto 5:25, grazie al design piuttosto stravagante e la super pettinatura che svetta verso l'alto, tanto da scatenare qualche risata tra i presenti.

I diversi cospleyer sembrano camminare per le vie della città indisturbati, mescolandosi tra la folla, probabilmente perchè l'evento si è tenuto a ridosso della festa di Halloween. Nonostante tutto, l'interpretazione particolare del protagonista ha fatto discutere i vari fan della saga. La versione muscolosa e matura di Gon sembra essere uno dei soggetti più sfruttati nell'ambito del cosplay, anche se il suo design, per quanto semplice sia, non passa di certo inosservata.

Per quanto possa far sorridere tale forma, bisogna ricordare che la tecnica "Transcension" è stata utilizzata dal protagonista in uno dei momenti più bui della serie e gli effetti che ha avuto sul suo corpo non sono da meno.