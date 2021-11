Hunter x Hunter è in pausa, ma le vendite continuano: nuovo record di copie stampate

Hunter x Hunter è uno dei manga più venduti di casa Shueisha nonostante le lunghissime pause che si prende tra una serie di capitoli e l'altra. Yoshihiro Togashi ha creato ancora una volta un manga capace di scuotere i lettori durante la sua pubblicazione e, ancora oggi, è venduto in numerose copie.

Hunter x Hunter è in pausa da tre anni eppure questa voglia del manga dei lettori giapponesi non si ferma. La Shueisha ha infatti comunicato che l'opera di Togashi ha raggiunto nuovi numeri di tiratura a causa delle continue richieste da parte delle librerie e fumetterie nipponiche. Con gli ultimi dati registrati, Hunter x Hunter è arrivato a 79 milioni di copie stampate.

Considerato che il manga per ora ha 36 volumi disponibili, in attesa del 37°, vuol dire che Hunter x Hunter ha una media di 2,19 milioni di copie stampate per volume. Un numero enorme che lo porta nell'olimpo di Weekly Shonen Jump e di Shueisha.

Che il brand sia comunque attivo nonostante gli stop non è di certo un segreto dato che Universal Studio Japan vuole costruire un'attrazione a tema Hunter x Hunter il prossimo anno, un segnale importante per tutti gli appassionati nipponici e non dell'opera di Yoshihiro Togashi.