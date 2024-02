Hunter x Hunter: perché il manga è sempre in pausa? Tutti i motivi dietro le interruzioni

Ogni volta che si intavola un discorso sulle logiche o sull'eredità di un manga come Hunter x Hunter, non si può fare a meno di citare le (lunghe) pause che hanno contraddistinto la serializzazione dell'opera. I motivi dietro queste sospensioni temporali sono tanti, e vanno anche al di là delle precarie condizioni di salute del celebre mangaka.

Naturalmente, è chiaro che gli intervalli (a volte anche da record) che separano la pubblicazione di un volume da un altro, sono da ricondurre perlopiù ai disturbi fisici dell'iconico fumettista. Lo stesso Yoshihiro Togashi ha parlato esplicitamente nel recente passato dei dolori che non gli permettono né di rimanere seduto alla scrivania per un tempo prolungato, né tanto meno di avere il pieno controllo delle proprie facoltà motorie. I tremolii che gli attraversano gli arti ogni qualvolta spinge il suo fisico oltre la soglia di tolleranza del suo fragile corpo, appaiono agli occhi di un artista solito a scrivere/disegnare fumetti un ostacolo davvero insormontabile, a cui Togashi ha cercato di porre rimedio, appunto, con l'adozione di lunghe pause che gli consentissero di recuperare una vigoria sufficiente a realizzare almeno una manciata di capitoli nel corso di un anno.

Eppure le interruzioni si sono fatte sempre più corpose e significative, al punto che negli ultimi tempi molti lettori, oltre a preoccuparsi per un eventuale peggioramento delle condizioni di salute di Togashi, hanno iniziato a mettere in dubbio la possibilità che il manga – o addirittura l'arco narrativo corrente – possa non giungere a conclusione. Ma è pur vero che seppur le pause non promettano di terminare nel breve periodo, i motivi che spingono gli appassionati o gli addetti ai lavori a pensare in questi termini, sono da ritrovare anche nella natura stessa delle metodologie narrative del mangaka, che portano l'autore ad infondere un ampio respiro alle proprie storie, tanto che alcune saghe di Hunter x Hunter possono tranquillamente rientrare negli archi narrativi degli anime shōnen che necessitano di essere così lunghi.

Come abbiamo visto di recente nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più tragiche viste in Hunter x Hunter nella saga delle Formichimere, un elemento che contraddistingue le logiche del manga, permettendo così all'opera di ramificare il proprio racconto nei tempi e nei modi più coerenti ed incisivi possibili, è proprio la precisione chirurgica degli schemi narrativi di Togashi. In Hunter x Hunter, ancor più di un'opera come Yu degli spettri, il tempo che il mangaka dedica alla definizione dei vari retroscena (relativi sia ai conflitti dei personaggi che ai singoli scenari) nonché alla preparazione degli eventi, in modo tale da rendere l'escalation drammatica degli intrecci sempre più progressiva e folgorante, è decisamente consistente, al punto da determinare un investimento di energie psichiche (e soprattutto, di tempo) non indifferenti.

E dal momento che le operazioni di scrittura dell'autore, già compromesse dalle sue precarie condizione di salute, si aprono in partenza ad una decelerazione ritmica motivata dall'enfasi sugli intrecci e sulle indagini introspettive degli innumerevoli personaggi coinvolti (di cui le lunghissime didascalie visibili nei baloon costituiscono un esempio paradigmatico), è chiaro che se uniamo a questi fattori anche la necessità di disegnare le varie vignette, ecco che la realizzazione di un volume, se non addirittura di un singolo capitolo, si traduce in uno sforzo estremo da parte del mangaka. Portando addirittura l'autore, nelle scorse settimane, a rendere pubblici quattro possibili epiloghi a cui potrebbe andare ipoteticamente incontro l'opera, nel caso non riuscisse a portare a risoluzione, per cause extra-lavorative, tutti gli intrecci del manga.