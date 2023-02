Hunter x Hunter: perché il titolo è ripetuto due volte?

Hunter x Hunter è purtroppo tornato nuovamente in pausa dopo un paio di settimane di pubblicazione, un ritorno che i lettori aspettavano da anni e il cui futuro torna adesso incerto. Ad ogni modo, il supporto all'opera continua senza sosta proprio come accaduto recentemente in un programma televisivo in Giappone.

La ripresa della serializzazione di Hunter x Hunter si farà certamente attendere visto che la rivista Weekly Shonen Jump, di comune accordo con l'autore, ha deciso di cambiare il formato della pubblicazione della serie anche se non è ancora chiaro in quale modo. Ma a proposito del sensei, avevate mai visto questa cover di Jump del 1999 con Togashi e Naoko Takeuchi insieme?

Nell'ultima settimana è andata in onda un programma in Giappone condotto da Hamada e Matsumoto dove i due hanno discusso di un curioso aneddoto legato ad Hunter x Hunter. I due, nella fattispecie, hanno ricordato la storia delle origini del titolo. In uno spettacolo di molti anni fa, infatti, Matsumoto tendeva a ripetere alcune parole due volte tanto che il collega lo bacchettò chiedendogli per quale motivo lo facesse.

Questa piccola gag convinse Togashi a ripetere il nome 'Hunter' due volte nel titolo, un aneddoto che i due conduttori conobbero però solo in seguito. Lo stesso Hitoshi Matsumoto, dopotutto, non seppe nemmeno nell'immediato che il personaggio di Nobunaga fosse ispirato proprio a lui. E voi, invece, conoscevate questri retroscena? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.