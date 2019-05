Hunter x Hunter, Pitou si trasforma in Chun Li in simpatica illustrazione

Se facessimo un sondaggio chiedendovi quale arco narrativo abbiate apprezzato di più su Hunter x Hunter, siamo certi che la maggior parte di voi, seppur non tutti, voterebbe la "saga delle formichimere". Questa parte della storia è stata molto apprezzata dal pubblico, soprattutto pera via dei potenti personaggi in essa presenti.

Sin dalla sua prima apparizione, la reazione dei fan nei confronti di Pitou fu entusiasta. Potente, dalle sembianze di un gatto, con un controllo del Nen allo stesso livello di Netero, seppur con una quantità di esperienza nettamente inferiore a quest'ultimo. Ma nonostante questo, il suo sentore felino ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, inaugurando una parabola d'amore che non è mai stata dimenticata.

Non vogliamo essere cattivi ricordandovi che, in realtà, Pitou non ha un vero e proprio sesso definito, eppure non possiamo negarvi che anche chi scrive questo articolo ha lo stesso debole per il personaggio. Dunque, ci diverte molto condividere insieme a voi questa illustrazione di polsaos, che disegna la nostra formichimera preferita con indosso un particolare cosplay, quello di Chun Li. Per chi non lo sapesse, infatti, questo personaggio fa parte dell'universo di Street Fighter, ed è un personaggio molto amato nell'omonimo franchise. Non ci stupisce, quindi, il grande apprezzamento che Pitou ha ricevuto subito dopo la pubblicazione del disegno, che unisce due caratteri estremamente interessanti.

Recentemente, inoltre, sono state annunciate le nuove maglie a tema Hunter x Hunter, che insieme alla strepitosa action figure di Killua, arricchiranno il sempre più florido successo del brand.