Hunter x Hunter: Pouf è senza scampo nell'elettrica figure di Killua a cura di RD Studio

Alle spalle di una serializzazione purtroppo incostante ed irregolare di Hunter x Hunter c'è la mente di un autore geniale come pochi, un talento della sceneggiatura che è riuscito a creare una storia davvero straordinaria. E la saga a cui i lettori sono più affezionati è sicuramente quella delle Formichimere.

Secondo una dichiarazione risalente al 2017, Togashi non esclude la possibilità di affidare i disegni a qualcun altro, seppur a distanza di 4 anni nulla sia ancora cambiato e il manga è nella sua pausa più lunga di sempre. Sono in molti i lettori affezionati all'arco narrativo delle Formichimere, non soltanto per la rabbia di Gohan e la sua folle decisione, ma anche per la caratterizzazione complessa persino degli antagonisti.

Ad ogni modo, recentemente RD Studio ha voluto omaggiare proprio questa saga con un modellino dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, con protagonista Killua. In particolare, è stato ritratto l'attimo in cui il giovane Zoldyck distrugge una delle piccole parti di Pouf per aver ingannato Pitou e mentito a Gohan. La figure, che potete ammirare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine con un anticipo di 150 euro e ulteriori 335 euro da saldare al momento della spedizione, non prima comunque dell'ultimo quadrimestre del 2021.

