Hunter x Hunter procede con il Succession Contest, tra schermaglie verbali e strane morti

Hunter x Hunter potrebbe non avere un anime attualmente in esecuzione, ma i fan sono felici di vedere il manga di nuovo in azione da quando è rientrato dalla sua più recente pausa. La trama, nell'attuale arco del "Succession Contest", è così ben realizzata e complessa che i fan non hanno la minima idea di dove andrà a parare ancora.

Non da meno sono i combattimenti che stanno avendo luogo a bordo dell'immensa nave, e questo è il motivo per cui l'ultima dipartita nel manga arriva come una divertente sorpresa, con qualcuno morto letteralmente sulla tavoletta del cesso (perdonerete il linguaggio). Come si può vedere attraverso l'arco del "Succession Contest", le battaglie sono tutte basate sul Nen, mentre i Principi stanno tutti cercando di assassinarsi a vicenda, ma devono prima farsi strada tra le guardie del corpo degli altri pretendenti al trono del Kakin.

Mentre ognuno fa piccoli passi avanti nell'ultimo capitolo, nel tentativo di capire che cosa fanno le bestie guardiane, le morti sono diventate molto più casuali. Ecco perché il corpo trovato in bagno ha colto di sorpresa i fan. È una guardia del corpo senza nome che ha "abbassato la guardia" in territorio nemico, ma ora il mistero è chi sia colui che è riuscito a prosciugarlo mentre era indifeso e seduto, intento a espletare i suoi bisogni. Certo è micidiale, ma non significa che sia meno divertente.

Inoltre, Hunter x Hunter ha da poco festeggiato il suo ventesimo anniversario il 3 Marzo, e i fan non potrebbero essere più felici. Anche con le sue numerose interruzioni, la serie ha ancora una fanbase florida grazie ai grandi personaggi e alle intricate storie create da Yoshihiro Togashi. Per celebrare quei personaggi e l'anniversario del manga, un artista ha condiviso lo sketch che trovate in calce alla notizia. Il disegno ritrae molti, se non tutti, i personaggi della serie. Disegnato originariamente nel Dicembre 2016, l'artista ha deciso di ripostare questo fantastico sketch di Hunter x Hunter per questa occasione speciale.