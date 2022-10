Hunter x Hunter, proseguiamo con i riassunti: ecco quello della saga dell'Arena Celeste

Continuiamo, come tutti i martedì, con il riassunto delle saghe di Hunter x Hunter. L'opera del maestro Yoshihiro Togashi sta per tornare, e abbiamo già la data ufficiale del ritorno di Hunter x Hunter su MangaPlus che è anche molto vicina. Le avventure di Gon stavolta proseguiranno fino alla loro conclusione?

Questo non ci è dato saperlo, ma per onorare il loro ritorno oggi facciamo il riassunto della saga dell'Arena Celeste. Abbiamo già fatto il riassunto della saga dell'esame hunter e quello della saga della famiglia Zoldyck, in cui i protagonisti hanno recuperato Killua dalla sua visita alla casa familiare.

Gon, Killua, Leorio e Kurapika hanno deciso di proseguire per le loro strade, dandosi appuntamento il 1° settembre a York Shin City. Gon e Killua decidono di allenarsi all'Arena Celeste, edificio di 251 piani in cui si scontrano gli hunter. Dopo aver battuto il primo avversario, i due giovani hunter salgono al 50° piano.

Lì fanno la conoscenza di Zushi, che è all'arena per allenarsi con il maestro Wing. Ma non c'è tempo per le presentazioni, ed ecco che Killua deve affrontare il ragazzo, che scopre avere un potere simile aquello di suo fratello Illumi. I ragazzi, utilizzando un solo colpo, arrivano al 200° piano dell'Arena Celeste.

A sorpresa, ad aiutarli troveranno Hisoka, vecchia conoscenza dell'esame hunter, che gli blocca la strada e li avverte che non sono pronti per passare oltre. Wing decide così di addestrare Gon e Killua al Nen, tecnica che permette di controllare la propria aura e di accedere così al 200° piano dell'arena.

I ragazzi, con diverse difficoltà ma con straordinaria velocità, dopo mesi apprendono il Nen. Nel mentre, Hisoka sconfigge Kastro, mostrando la sua vera forza a Gon e Killua. I due superano poi l'esame di padroneggiamento del Nen, e arriva così il momento dello scontro tra Gon e Hisoka.

Il livello di potenza dei due è ancora molto sbilanciato, e Hisoka sconfigge Gon lasciandolo però in vita, perché ha notato in lui un grande potenziale che potrà esplodere in futuro. Hisoka prosegue così la sua scalata nell'Arena Celeste, mentre Gon e Killua fanno ritorno a casa di Gon.

Così si conclude la saga dell'Arena Celeste, in cui Gon e Killua imparano il Nen, fondamentale per ogni hunter. Nei prossimi riassunti potremo assaporare la crescita dei due giovani, che si cimenteranno in sfide molto ardue.