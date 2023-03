Hunter x Hunter: quale sarà il prossimo principe a morire? La vittima designata

Al momento, Hunter x Hunter è in pausa. Dopo aver portato su Weekly Shonen Jump altri dieci capitoli, la situazione delle mafie si è delineata per bene, facendo capire il ruolo che stanno avendo sulla nave. Tuttavia è rimasta praticamente sospesa la questione dei principi, il vero fulcro della saga della successione dell'impero di Kakin.

L'uscita di Hunter x Hunter 401 è ancora incerta ma, a giudicare dai contenuti del capitolo 400 del manga, c'è un nuovo focus sui principi. Questi sono ancora in guerra l'uno contro l'altro, anche se c'è chi tenta di soffocare ogni fuoco di battaglia nel tentativo di giungere a un patto diplomatico tra tutte le parti. Le cose però non sembrano andare come previsto, sia per le decisioni dei principi più anziani che per la situazione di Fugetsu.

Quale sarà il prossimo principe a morire in Hunter x Hunter? Dopo la morte di ben tre principi, il cerchio si sta stringendo intorno agli altri. Halkenburg si sta gettando in una situazione molto difficile, ma al momento non è lui che rischia molto. Considerati gli ultimi avvicendamenti, a rischiare molto è proprio Fugetsu, il principe che è stato completamente attanagliato dal proprio potere nen e sta pian piano andando verso l'esaurimento.

Da non sottovalutare anche il caso di Marayam, uno dei più giovani, che è attualmente in disparte ma potrebbe finire per esaurirsi a causa del suo potere. Un colpo a sorpresa da parte di Togashi sarebbe la morte di un principe del calibro di Tubeppa e Luzurus, tra i più grandi ma comunque tra i meno approfonditi in questa fase. Gli altri, per ora, sembrano fuori pericolo, salvo particolari sorprese.

E secondo voi quale sarà il prossimo principe che incontrerà la morte nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter?