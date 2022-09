Hunter x Hunter: i protagonisti tornano in queste locandine per la mostra di Togashi

Yoshihiro Togashi sarà il protagonista di una mostra che si terrà questo ottobre in Giappone, ovvero tra una manciata di giorni. Inevitabilmente Hunter x Hunter sarà tra i titoli principali dell'esibizione come si evince da alcune immagini promozionali curate appositamente dal sensei per l'occasione.

Con il nuovo volume di Hunter x Hunter pronto al debutto, previsto a novembre in Giappone, è giunto il momento che i capolavori di Yoshihiro Togashi tornino ospiti di una mostra dedicata ad ottobre. In quella data conosceremo numerosi aneddoti e retroscena di produzione, tra cui sketch originali e mai pubblicati finora, dell'opera a cui sta lavorando da anni.

Ad ogni modo, in calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune immagini promozionali che il sensei ha disegnato appositamente per promuovere l'esibizione che si terrà da ottobre fino a gennaio 2023. Le locandine in questione illustrano dunque i protagonisti dell'opera, alcuni dei quali che non vedevamo da diverso tempo come Leorio, Gon e Killua, nonché uno dei personaggi più celebri, Hisoka.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste immagini speciali realizzate per la mostra dedicata a Yoshihiro Togashi, siete curiosi di sapere cosa verrà svelato in quell'occasione? Fatecelo sapere, come di consueto con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.