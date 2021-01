Hunter x Hunter: a che punto è il manga? Quanto mancherebbe al finale

È arrivato il 2021 ma del manga di Yoshihiro Togashi non c'è neanche l'ombra. Hunter x Hunter ha superato le 100 pause consecutive, infrangendo più e più volte i suoi record peggiori. Purtroppo ciò getta sfiducia sulla bella storia costruita dal mangaka e che i fan non vedono l'ora di concludere.

Il problema è che appunto la conclusione è lontana. Non soltanto perché Togashi non riesce a portare più di un certo numero di capitoli per volta, ma anche perché la storia è immensamente complicata e con l'inserimento del Continente Oscuro il mondo si è allargato a dismisura, dando inizio a tantissime sottotrame diverse e variegate che inevitabilmente devono intrecciarsi.

Ma a che punto è il manga di Hunter x Hunter? Proviamo a fare una stima su quanto manchi al finale. Innanzitutto, va chiarito che si parla di saga del Continente Oscuro ma siamo di fronte a ben due archi narrativi distinti: l'arco della successione reale e quello poi dell'esplorazione del continente. Il primo arco è quello in corso e si concluderà con la scelta del nuovo sovrano di Kakin. Questa saga può potenzialmente durare almeno altri 60 capitoli, ovvero oltre un anno se Hunter x Hunter venisse pubblicato regolarmente. Tenendo a mente le sottotrame da gestire, come tutte le relazioni tra i principi, le lezioni di Nen, i rapporti delle mafie, la presenza del Genei Ryodan sulla nave e la questione Netero, 60 capitoli sono appunto una cifra ottimistica. Supponiamo quindi che l'arco durerà circa 100 capitoli, poco meno della saga delle Formichimere.

C'è poi l'arco del Continente Oscuro che è completamente imperscrutabile. Se questo fosse l'arco finale della storia, ci vorrà sicuramente del tempo per portare Gon e Killua anche in quella parte di mondo, mentre le trame di Beyond Netero diventeranno sempre più importanti. Non è possibile quindi prevedere a dovere quanto questa saga durerà e potrebbero volerci anni prima di vederla.

Di conseguenza, come minimo Hunter x Hunter durerà altri 10 anni, tenendo conto del ritmo attuale di pubblicazione imposto dalla salute di Togashi, sempre se il mangaka o la casa editrice non decidano di approcciarsi diversamente alla situazione. Intanto in Giappone c'è addirittura chi chiede alle divinità di far tornare Hunter x Hunter tramite le preghiere di inizio anno ai templi giapponesi.