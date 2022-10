Hunter x Hunter, facciamo il riassunto della saga della famiglia Zoldyck

Proseguiamo nel riassunto delle saghe di Hunter x Hunter, e dopo aver riepilogato quanto accaduto nella saga dell'esame hunter, passiamo oggi alla saga della famiglia Zoldyck. Essa rappresenta l'arco narrativo più breve della serie, dalla durata di soli cinque capitoli del manga, dal 39 al 43.

Nel riassunto della saga dell'esame hunter di Hunter x Hunter, abbiamo visto il protagonista Gon Freecss allontanarsi dal suo paese natale per affrontare l'esame hunter, dove è riuscito a farsi dei nuovi amici, come Leorio, Kurapika e Killua, ma anche un temibile avversario, l'hunter Hisoka. Alla fine dell'esame, l'unico a non essere passato è Killua Zoldyck, che dopo aver incontrato il fratello Illumi ha ucciso un partecipante, per poi tornare verso casa e discutere del suo futuro da assassino voluto fortemente dai familiari.

Gon, Leorio e Kurapika hanno successivamente un confronto con Illumi, al termine del quale egli rivela al gruppo che Killua è tornato nella residenza familiare sul monte Kukuru. I tre decidono quindi di avventurarsi verso la montagna, e una volta arrivati alla tenuta degli Zoldyck scoprono che per accedervi è necessario superare diverse prove.

Dopo venti giorni di allenamento con i custodi, Gon, Leorio e Kurapika riescono ad accedere alla "porta della verifica", dove li attende Kanaria, un'apprendista domestica degli Zoldyck. Superata la prova di quest'ultima, è lei stessa ad accompagnare i tre hunter alla residenza dei domestici, dove incontrano Killua.

Il ragazzo ha ricevuto il permesso di fare della sua vita ciò che vuole dopo una lunga discussione con il padre, e quindi lui e i suoi amici possono ripartire per il loro viaggio, dandosi appuntamento per il 1° settembre a York Shin City. Durante l'attesa, Kurapika cerca lavoro come hunter, Leorio continua gli studi per entrare alla facoltà di medicina e Gon e Killua finiscono per allenarsi all'Arena Celeste, con l'obiettivo di guadagnare soldi e rafforzarsi.

Proprio l'Arena Celeste darà il titolo alla prossima saga, dove Gon e Killua saranno protagonisti di diversi scontri. In attesa di Hunter x Hunter volume 37, che debutterà il prossimo 4 novembre nonostante i problemi di salute del maestro Yoshihiro Togashi, proseguiremo con il riassunto settimanale delle saghe dell'opera.