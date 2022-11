Hunter x Hunter: il punto della situazione su un grande ritorno in scena

Hunter x Hunter, il capolavoro manga di Togashi, da circa quattro anni in pausa per problemi di salute di quest'ultimo, è tornato in corso, con il suo nuovo primo lotto di capitoli.

Poiché è trascorso così tanto tempo, il ritorno di Hisoka nella serie, presente anche negli spoiler di Hunter x Hunter 393, ha colto di sorpresa alcuni fan, che si domandano quali siano i piani futuri del controverso e carismatico personaggio.

L'arco della gara di successione è iniziato diversi anni fa con una feroce lotta tra Chrollo e Hisoka. Chrollo finì per essere il vincitore, spazzando via dall'Arena del Cielo la vita di Hisoka. Quest'ultimo è stato, eppure, in grado di tornare in vita, con la sua tecnica Bungee Gum, per poi nascondere le ferite con Texture Surprise. Hisoka minaccia, dunque, di uccidere tutti i membri della Brigata Fantasma, eliminando rapidamente Kortopi e Shanark, per poi intrufolarsi nella nave Balena Nera.

C'erano molte teorie sul fatto che Hisoka avrebbe usato Texture Surprise per cambiare il suo aspetto e si fosse nascosto tra i personaggi che abbiamo già visto, ma sono state sfatate con il suo ritorno. Essendosi coinvolto nelle lotte tra le famiglie Kakin, si avvicinerà ad ulteriori membri della brigata. Dopo di ciò, cosa deciderà di fare?

A vostra opinioni quasi saranno le prossime mosse di Hisoka? Intanto capiamo per bene quali sono le famiglie mafiose di Kakin.