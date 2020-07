Hunter x Hunter: qual è la corretta pronuncia del titolo?

Ogni volta che si parla di Hunter x Hunter una lieve fitta al cuore ricorda come il manga stia per superare il suo precedente record di pause. Un primato particolarmente triste e che getta nell'incertezza il destino di una delle opere di stampo shonen più geniali del panorama editoriale nipponico.

E se da una parte è vero che Togashi avrebbe potuto terminare prima il manga, dall'altra è innegabile che la sua opera continui a macinare numeri da capogiro, milioni di copie vendute ad ogni uscita di un nuovo tankobon. Un fortissimo segnale che, nonostante le numerose pause, ribadisce l'affetto della community nei riguardi di Hunter x Hunter.

Eppure, a distanza di tanti anni dal debutto della serie, ancora oggi i fan non possono fare a meno di discutere sulla corretta pronuncia del titolo del manga. Ci sono diverse linee di pensiero a riguardo, in quanto lo stesso autore, Yoshihiro Togashi, ha voluto proprio sfruttare l'ambiguità della "x" per favorire maggiori sfumature al significato. Alcuni doppiatori americani, come quelli di Koala e Killua, rispettivamente Kaiji Tang e Cristina Vee, tendono a rinominare il titolo come "Hunter ex Hunter" e "Hunner Hunner". I media, invece, forse anche solo per scorrevolezza, eliminano direttamente il segno della moltiplicazione per pronunciarlo semplicemente come "Hunter Hunter".

Ed è proprio quest'ultima la più popolare anche in occidente. Ad ogni modo, seppur non vi sia una una pronuncia effettivamente dichiarata tale, nonostante le dichiarazione più o meno veritiere di Togashi, sarà possibile pronunciare la serie nel modo che preferite dando la soddisfazione al sensei di essere riuscito a ottenere l'effetto sperato.

