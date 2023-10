Hunter x Hunter, qual è stata la pausa più lunga di Togashi?

Ci sono diversi manga che fanno pause, ma molti di questi si limitano a pochi giorni o al più qualche mese. Sono davvero in numero ridotto a prendersi più tempo, come fa Yoshihiro Togashi con Hunter x Hunter. Non è un segreto che il mangaka abbia problemi alla schiena da diversi anni, che hanno fortemente inficiato sulla pubblicazione del manga.

La lavorazione di Hunter x Hunter è stata infatti problematica fin dagli albori, con delle pause che venivano proposte all'autore su base regolare. Se nei primi anni però Togashi riusciva a sfornare almeno una quarantina di capitoli l'anno, nell'ultimo decennio la produzione è diventata sempre più lunga e incostante. Qual è stata la pausa più lunga di Hunter x Hunter?

Dal 2010 in poi, le pause del manga sono diventate molto più lunghe, con al più una decina di capitoli pubblicati ogni anno. Tuttavia, la pausa più lunga è stata proprio quella recente, che si è conclusa con la pubblicazione del capitolo 391. Togashi non ha pubblicato il manga per quasi quattro anni: il capitolo 390 fu pubblicato su Weekly Shonen Jump il 26 novembre 2018, mentre il capitolo 391 fu pubblicato il 24 ottobre 2022. Tre anni e undici mesi di pausa, un record per la serie che in precedenza si era fermata a circa un anno.

Attualmente, Hunter x Hunter è in pausa da dieci mesi. Negli ultimi tempi sembra però che il mangaka stia meglio, e infatti Togashi è tornato a lavorare mostrando una nuova pagina di Hunter x Hunter.