Hunter x Hunter, quando potrebbe riprendere il manga di Togashi?

La storia editoriale di Hunter x Hunter è stata molto travagliata. I problemi che Yoshihiro Togashi si trascinava da anni alla fine hanno avuto la meglio costringendo l'autore e Weekly Shonen Jump a pubblicare il manga per pochissimi capitoli l'anno. Ora però siamo nella pausa più lunga per Hunter x Hunter.

Questa fase dura dal 2018 e sembra non voler vedere la fine. L'ultimo capitolo di Hunter x Hunter pubblicato non ci ha avvicinati al finale dell'opera, che potrebbe quindi durare ancora tantissimo. Ma per continuare prima dovrebbe tornare su Weekly Shonen Jump. Quando potrebbe tornare Hunter x Hunter sulla rivista di casa Shueisha?

Diciamo innanzitutto che i vari annunci della casa editrice non sono mai stati molto anticipati. Solitamente, veniamo a conoscenza del ritorno di Hunter x Hunter un paio di settimane prima della pubblicazione. Nello stato attuale è molto difficile che il manga di Togashi ritorni nei prossimi due mesi: pur essendoci uno slot libero su Weekly Shonen Jump e un manga come Ame no Furu in forte odore di cancellazione, solitamente tra agosto e settembre si tiene la Gold Future Cup su Weekly Shonen Jump, una competizione di oneshot a cui partecipano a mangaka esordienti. Durante questo periodo è estremamente raro che la rivista proponga serie nuove o ritorni clamorosi come quello di Togashi.

Di conseguenza si potrebbe dover attendere almeno la seconda metà di ottobre per avere notizie più concrete, dato che in quel periodo potrebbero partire due nuove serie sulla rivista. Da lì in poi, è uno sperare a cadenza di 8-10 settimane che Weekly Shonen Jump dia il fatidico annuncio. Hunter x Hunter arriverà entro fine 2021 oppure supererà i tre anni di pausa?